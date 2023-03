Liverpool prépare une vague de départs cet été

La suite après cette publicité

Le succès de Liverpool contre Wolverhampton en match en retard cette semaine a dû faire du bien. Les Reds remontent à la 6e place, à 6 points de Tottenham 4e, et virtuel dernier qualifié pour la Ligue des Champions l’an prochain. Une C1 à laquelle le club anglais devrait dire adieu dès les 8es de finale cette saison, balayé par le Real Madrid 5-2 à Anfield il y a dix jours. Il y a comme un parfum de fin de cycle pour cette équipe qui a brillé pendant 6 ou 7 saisons, devenant même le principal concurrent à Manchester City, pas une mince affaire. Même Jürgen Klopp l’a admis publiquement la semaine dernière. Des choses vont changer.

«Je suis ici et je ne veux rien faire d’autre. Nous avons eu une période de succès, je suis ici depuis sept ans et je suis exactement à l’endroit où je veux être. Cela ne veut pas dire que d’autres personnes ne pourraient pas prendre la décision et me dire : "tu aimes ça, mais tu dois partir", c’est toujours possible dans un travail comme celui-ci, mais tant que cela n’arrive pas, je ne vois aucune raison de partir. Mais des changements sont nécessaires, c’est clair, et nous le ferons» prévenait l’entraîneur allemand, sous contrat jusqu’en 2026 à Liverpool. Il devrait poursuivre l’aventure, à l’inverse de pas mal de monde au club.

À lire

Roberto Firmino va quitter Liverpool à la fin de la saison

Beaucoup de départs à prévoir

Hier déjà, Sky Sport en Allemagne dévoilait le nom de la première victime. Il s’agit de Roberto Firmino. Devenu remplaçant au fil du temps, le Brésilien arrivé en 2015 en provenance d’Hoffenheim ne sera pas prolongé. Son contrat se terminant en juin prochain, il vit ses dernières semaines au club. Il n’est pas le seul évidemment. D’après la presse anglaise, d’autres joueurs sont sur le départ, notamment ceux qui arrivent également à la fin de leur contrat. D’après le London Evening Standard, les milieux de terrain Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain vont faire leurs valises.

La suite après cette publicité

Le premier n’est jamais réellement parvenu à devenir un titulaire à part entière, quand le second a enfilé avec réussite le costume de supersub quand le club était au sommet. Arthur Melo ne sera bien sûr pas conservé, alors qu’il est actuellement prêté par la Juventus mais ne joue pas. Enfin, Adrian, qui est passé 3e gardien derrière l’Irlandais Caoimhín Kelleher, ne sera pas conservé. Un dernier doute subsiste quant à l’avenir de James Milner, lui aussi en fin de bail. Le milieu de terrain polyvalent de 37 ans reste une valeur sûre mais le poids des années commence à se faire sentir. Une page va se tourner cet été.