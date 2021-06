EdF : Roy Keane démonte l’état d’esprit des Bleus

Pourtant favorite au sacre final, l’équipe de France est sortie prématurément de l’Euro en s’inclinant aux tirs au but face à la Suisse en huitième de finale. Une défaite qui survient au terme d’un match fou où les Bleus ont semblé ne rien maîtriser et où ils n’ont pas montré un état d’esprit irréprochable. Ce que n’a pas manqué de souligner Roy Keane, à sa manière, après la rencontre.

« Ils ont eu quelques jours de préparation et bien sûr ils ont un ou deux problèmes de blessure, mais ce sont les champions du monde. C’est comme si toute leur équipe avait été dictée par la Suisse. La seule chose dont on a besoin dans le football, c'est de l'enthousiasme. Ils n'ont pas l'air d'avoir de l'appétit pour le jeu. Malgré toute la qualité qu'ils ont, si vous ne taclez pas les gens, ça ne marche pas. Ils s'appuient juste sur la qualité, et pensent que ça suffira. C'est une grande leçon : dépendre de sa qualité ne suffit pas à ce niveau. Je pourrais jouer pour la Suisse ce soir tellement l’état d’esprit n’est pas bon. Si vous me donniez du temps avec le ballon, je jouerais encore. »