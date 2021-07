Arsenal : Vincent Kompany a joué un rôle dans le transfert d'Albert Sambi Lokonga

Attendu depuis de nombreuses semaines par les supporters d'Arsenal, le transfert d'Albert Sambi Lokonga (21 ans) a été officialisé ce lundi. Le milieu de terrain international Espoirs belge (7 capes, 2 buts) a rapporté près de 18 M€ à son club formateur, Anderlecht. Si cette opération s'est réalisée, l'entraîneur du dernier 3ème de la saison régulière en Jupiler Pro League, Vincent Kompany, n'y est pas étranger. Le rôle de l'ancien capitaine de Manchester City, qui connaît bien Mikel Arteta, le coach des Gunners et ancien adjoint de Pep Guardiola chez les Skyblues, a été expliqué par le technicien espagnol en personne.

«Il a été bien entraîné par Vincent Kompany et son équipe à Anderlecht. Je connais très bien Vincent et il parle énormément d'Albert et de l'impact positif qu'il a eu sur Anderlecht ces dernières saisons», a ainsi confié Mikel Arteta sur le site officiel d'Arsenal, avant de se féliciter de l'arrivée de son nouveau numéro 23. «Nous sommes convaincus qu'Albert est prêt pour la prochaine étape de son développement et nous sommes impatients d'accueillir un nouveau membre dans notre équipe avec sa qualité et sa présence.» Albert Sambi Lokonga a toutes les cartes en main pour s'épanouir et franchi un cap dans sa carrière du côté de Londres, pour confirmer tous les espoirs placés en lui.