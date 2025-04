Liverpool : Mohamed Salah voulait voir Arsenal gagner !

Champions d’Angleterre pour la 20e fois de leur histoire, les Reds de Liverpool ont décroché leur titre à la force de leur football, en écrasant Tottenham ce dimanche (5-1). Le titre aurait pu leur être promis plus tôt si Crystal Palace s’était imposé à l’Emirates Stadium contre Arsenal cette semaine, mais les deux clubs se sont quittés dos à dos, forçant Liverpool à jouer pour son sacre. Un résultat qui a satisfait l’attaquant star des Reds, Mohamed Salah.

«En regardant le match Arsenal-Crystal Palace, je ne voulais pas voir Arsenal perdre et gagner le titre. Je voulais gagner le titre moi même, et vivre une expérience que nous n’avions jamais vécue auparavant», a déclaré le joueur de 32 ans après une nouvelle prestation exceptionnelle pour lui, ponctuée d’un but à l’heure de jeu. On espère que Mohamed Salah a savouré l’expérience.