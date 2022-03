OM-Nice | Streaming : comment regarder le match en direct

Un fauteuil pour trois ! Voilà l'essence même de ce qui animera principalement la fin de saison 2021-2022 en Ligue 1. Car l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice se tiennent dans un mouchoir de poche après 28 journées de championnat disputées. Les Phocéens ne doivent leur place de dauphin du Paris Saint-Germain que grâce à une meilleure attaque que les Aiglons (43 contre 38), les deux formations possédant la même différence de buts au classement (+17). Pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond, les deux rivaux s'affrontent d'ailleurs ce dimanche (20h45) à l'Orange Vélodrome ! Un choc au sommet très attendu entre deux équipes sur une dynamique positive.

La suite après cette publicité

L'OM, privé d'Alvaro Gonzalez uniquement pour cette rencontre, reste de son côté sur trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, le dernier en date ayant été acquis en Suisse, sur la pelouse du FC Bâle, en 8e de finale retour de Ligue Europa Conférence. Arkadiusz Milik, Gerson, Dimitri Payet, William Saliba auront à cœur d'en découdre devant la ferveur de leurs supporters, qui plus est dans un derby où il faudra malgré tout se méfier de leurs adversaires. Les hommes de Christophe Galtier n'ont eux plus perdu depuis le 12 février dernier. Au cours de cette belle série de 5 matchs sans défaite, Justin Kluivert, Andy Delort, Kasper Dolberg ou encore Amine Gouiri n'ont d'ailleurs pas encaissé le moindre but, confirmant plus que jamais leur statut de meilleure défense de Ligue 1 devant le PSG, même si, sur la Canebière, il faudra composer sans le capitaine et leader niçois, Dante.

Comme vous en avez l'habitude depuis le début de l'exercice en cours, il vous faudra une fois de plus, continuer à bousculer vos habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur la chaîne historique du football français, à savoir sur Canal +, mais sur Amazon qui a raflé les droits des plus belles affiches de Ligue 1, dont ce choc au délicieux goût européen entre l'OM et l'OGC Nice. Il faudra donc suivre la rencontre opposant le Sud de la France, Marseille au Nord de l'hexagone, Lille sur Prime Video ce dimanche soir à 20h45.

Regarder le choc de L1 OM-Nice en streaming

Pour suivre cette affiche de Ligue 1, vous ne pourrez le faire qu'en streaming. En effet, depuis l'acquisition des droits de la Ligue 1 par Amazon, Canal + a perdu la diffusion de l'affiche de la journée du dimanche soir en L1 et la plupart des grosses affiches du championnat de France. Pour ne rien rater de cette affiche et pour suivre ce match en streaming, vous devez vous inscrire sur le site OTT de Prime Video (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée et où vous allez regarder ce nouvel affrontement entre les deux formations en championnat, largement dominé par l'OM au Vélodrome (38 victoires, 8 nuls pour seulement 6 défaites en 52 confrontations). Le stream, disponible en haute qualité via l’application Prime Video, sera ainsi accessible sur de nombreux équipements n’importe où, aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette, sans oublier votre smartphone, à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Comment regarder le streaming OM-OGCN ce soir en HD ?

Si, comme nous, vous souhaitez regarder cette rencontre tranquillement installé depuis votre canapé, il faudra vous connecter sur votre compte Amazon. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter sur Amazon Prime Video via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox Bouygtelecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une chromecast ou tout simplement votre smartphone. De plus, Amazon propose un bon plan, avec un essai gratuit de 30 jours à Prime Video. Ainsi, votre abonnement sera actif immédiatement, il suffira ensuite d'ajouter le pass Ligue 1. De quoi profiter au dernier moment de cette soirée foot ou alors des plus belles affiches de Ligue 1 de ces prochaines semaines comme le Classique entre le PSG et l'OM prévu le 17 avril prochain au Parc des Princes.

Cliquez ici pour activer le pass Ligue 1 sur Amazon et accéder au match OM-Nice