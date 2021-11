PSG : Sergio Ramos sort enfin du silence !

La suite après cette publicité

Le jour de gloire est-il enfin arrivé pour l'Andalou ? Après des premiers mois à Paris marqués par des pépins physiques récurrents qui l'ont empêché de fouler les pelouses françaises, le défenseur espagnol pourrait enfin faire ses débuts ce dimanche, face à l'ASSE. Un soulagement énorme, forcément. Dans un entretien accordé à Prime Video dont l'intégralité sera diffusée avant ce match, l'ancien du Real Madrid en a dit un peu plus sur sa situation.

« Au final, ce sont des moments difficiles, des moments de solitude. Ce sont des heures entières en salle de sport avec le kiné, le préparateur physique. Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter un peu parfois. Mais j'ai toujours cru en moi, cru en mon travail. Je me concentre sur le fait de rendre au club la confiance qu'il a placée en moi. J'espère atteindre mon meilleur niveau », a lancé le défenseur espagnol.

Ramos estime avoir de longues années devant lui encore

Mais surtout, il a confirmé qu'il avait encore de belles années devant lui, et qu'on est très loin de cette retraite que certain lui prédisaient déjà : « je pense que je peux continuer à jouer pendant quatre ou cinq années encore. Le plus important est que la tête tienne parce que ce sont encore beaucoup d'années. Mais j'espère ne plus avoir de problèmes physiques ».

Revenu en forme, Sergio Ramos espère donc pouvoir se montrer utile pour Mauricio Pochettino sur la durée. L'entraîneur argentin aurait d'ailleurs bien besoin de l'Espagnol, puisqu'on ne peut pas dire que son équipe se distingue pour sa solidité défensive, du moins dans les grosses rencontres. L'aventure parisienne Ramos pourrait donc vraiment commencer en terres stéphanoises en début d'après-midi !

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.