RC Lens : Gaël Kakuta voudrait partir

Rayonnant pour son retour au RC Lens, il y a deux ans (35 matchs / 11 buts et 5 passes décisives en 2020-21), Gaël Kakuta a vécu une saison 2021-22 plus compliquée en raison des pépins physiques. Absent lors de la pré-saison et pendant la première journée du Championnat contre Brest, il est actuellement en réathlétisation et devrait être de retour la semaine prochaine, selon La Voix du Nord.

La suite après cette publicité

Mais le quotidien local affirme que l'ex-joueur de Chelsea aimerait quitter les Sang et Or. Déjà désireux de quitter le Nord l'an passé, il ne se sentirait pas et ne prendrait plus de plaisir à jouer. Une décision qui aurait surpris la direction artésienne, alors que Kakuta, dont le contrat termine l'année prochaine, n'a pas encore reçu d'offre en raison de son salaire et son état de forme. Des clubs aux Émirats et en MLS auraient pourtant montré un intérêt.