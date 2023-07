Le Bayern Munich et Tottenham ne trouvent pas d’accord pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich continue à pousser pour Harry Kane (30 ans). Sorti d’une saison pleine avec Tottenham (32 buts et 5 passes décisives en 49 matches), le buteur anglais, arrivant à un an de la fin de contrat, est annoncé très proche du Bayern Munich, mais les négociations prennent du temps. Le CEO du Rekordmeister, Jan-Christian Dreesen, et le directeur technique Marco Neppe sont d’ailleurs actuellement à Londres afin de rencontrer le patron des Spurs, Daniel Levy, pour négocier un départ.

Selon les dernières informations de Sky Sports, les propositions du Bayern Munich restent très éloignées de ce que demande Tottenham pour vendre son attaquant anglais. Un écart de valorisation, estimé à 25 millions d’euros, demeure. Mais rien n’est perdu pour les Allemands, car les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Kane serait prêt à s’entretenir avec le Bayern si un accord était trouvé et Tottenham devrait ajouter sur une clause de rachat afin de prévoir un retour de Kane en Premier League à l’avenir.

