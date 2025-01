Kyle Walker est enfin prêté à l’AC Milan

Depuis plusieurs semaines, un départ de Kyle Walker de Manchester City se dessine. Arrivé en 2017 chez les Skyblues, le défenseur droit s’est forgé une solide réputation avec les Mancuniens et est devenu l’un des meilleurs défenseurs droits du monde. Pour autant, sa saison avec les Cityzens n’a pas débuté de la meilleure des manières et le joueur de 34 ans est très vite sorti des plans de Pep Guardiola. Ainsi, un départ cet hiver semblait inéluctable et l’option menant à l’AC Milan a très vite pris de l’épaisseur.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le feuilleton prend fin et Kyle Walker s’est engagé officiellement avec les Rossoneri : «le défenseur vainqueur de la Ligue des champions 2023 est un nouveau joueur de l’AC Milan. L’AC Milan a le plaisir d’annoncer le prêt de Kyle Andrew Walker du Manchester City FC, avec une option d’achat. Kyle est né le 28 mai 1990 à Sheffield, en Angleterre. Il a débuté sa carrière à Sheffield United, puis a rejoint Tottenham Hotspur, où il a fait ses débuts en Premier League en mars 2010. À l’été 2017, il a rejoint Manchester City. Au cours de son séjour là-bas, il a joué 319 matchs et remporté 17 trophées. Cela comprend six titres de Premier League et un trophée de Ligue des champions en 2023. Walker a fait ses débuts dans l’équipe nationale anglaise en novembre 2011 et a été sélectionné 93 fois. Pour son passage chez les Rossoneri, Walker a choisi de porter le maillot numéro 32.»