Matthis Abline définitivement transféré à Nantes

Prêté par le Stade Rennais au FC Nantes cette saison, Matthis Abline a bouclé une fin d’exercice prometteuse sous les ordres d’Antoine Kombouaré, ce qui a sans aucun doute convaincu la direction nantaise de le conserver sur la durée. Auteur de 5 buts et 1 passe décisive en 22 apparitions avec les Canaris, l’attaquant de 21 ans va définitivement poser ses valises à la Beaujoire. Comme pressenti depuis plusieurs jours, le principal concerné s’est engagé en faveur du FCN jusqu’en juin 2028.

«Je suis très heureux et j’ai surtout hâte de commencer la saison et de performer, a lancé l’attaquant au moment de signer son contrat. C’est une suite totalement logique et j’ai encore faim de montrer ce que je sais faire pour continuer à éclore. (…) On a à cœur, tous ensemble, de faire une grosse saison. Je suis très content d’être ici», a déclaré Matthis Abline pour qui Nantes a déboursé pas moins de 12 millions d’euros (bonus compris).