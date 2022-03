L'entraîneur de la Fiorentina attend plus d'Ikone

La Fiorentina peut s'en vouloir. Défaits 0-1 sur leur terrain dans les ultimes minutes, sur un but inscrit contre son camp par Venuti, les Florentins ont pourtant dominé la rencontre et tirés une vingtaine de fois aux buts, sans pour autant trouver la faille. En conférence de presse, l'entraineur Vincenzo Italiano est revenu sur le manque d'efficacité de son équipe, un problème récurrent cette saison. Jonathan Ikoné auteur de plusieurs occasions, dont une après un très beau travail personnel, a eu le droit à ses petites remarques.

La suite après cette publicité

«Ikoné pas très cynique ? Il grandit, il s'intègre. C'est un problème que nous avons depuis le début de la saison, nos attaquants créent beaucoup et se sacrifient, mais ils doivent être plus concrets et vénéneux car c'est dommage qu'ils frustrent tout le travail qu'ils font. Ikoné aurait pu marquer deux buts contre Sassuolo et deux ce soir, je vais lui faire comprendre que marquer des buts est très important,» lâchait l'entraineur de la Viola sur l'ancien lillois au micro de Skysports Italia.