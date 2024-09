PSG : les mots forts de Willian Pacho sur Marquinhos

Associé à Marquinhos lors de la première journée de Ligue des Champions contre Girona (1-0), Willian Pacho (22 ans) a livré une nouvelle prestation encourageante. Solide dans le duel et fort de quelques interventions décisives, l’ancien joueur de Francfort était de passage en zone mixte à l’issue de la rencontre. L’occasion pour lui d’évoquer les ambitions parisiennes sur la scène européenne. « On travaille chaque jour pour s’améliorer, car la concurrence est élevée, mais on travaille pour faire partie des meilleurs. On essaie de faire bien les choses, et advienne que pourra ».

Relancé sur sa cohabitation avec Marquinhos, celui qui disputait son premier match de Ligue des Champions a également salué l’apport de son nouveau partenaire. « J’en suis très content. Marquinhos est une grande personne, un grand capitaine. Il me parle chaque jour, il a beaucoup d’expérience. J’essaie d’apprendre beaucoup de lui, je sais que ça va me servir pour l’avenir ».