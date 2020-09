Les 3 gros salaires qui bloquent le mercato de l'Inter

Antonio Conte rêve d'une fin de mercato XXL. Après avoir accueilli Aleksandar Kolarov, Alexis Sanchez (transfert définitif) et Achraf Hakimi, le technicien de l'Inter aimerait accueillir d'autres recrues d'ici le 5 octobre pour tenter de titiller la Juventus dans la lutte pour le scudetto. On sait par exemple que l'entraîneur transalpin espère de retrouver N'Golo Kanté (29 ans) qu'il a bien connu à Chelsea.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, comme beaucoup d'autres écuries en Europe et dans le monde, l'Inter doit d'abord vendre avant de pouvoir investir. La Gazzetta dello Sport fait le point sur la situation milanaise. Et le quotidien sportif met le doigt là où ça fait mal. Le mercato nerazzurro est principalement plombé par trois gros salaires.

Des salaires qui pèsent très lourd...

Radja Nainggolan (32 ans), de retour d'un prêt convaincant à Cagliari, émarge ainsi à 4,5 M€ par an. Ivan Perisic (31 ans), de retour d'un prêt au Bayern Munich, marqué par une victoire en Ligue des Champions notamment, est lui payé 4 M€ par an, tandis que son compatriote Marcelo Brozovic (27 ans), très bon en 2019/20, perçoit lui 3,5 M€ par an.

Les Lombards tentent donc tout pour trouver des portes de sortie à ces trois internationaux qui pèsent sur leur masse salariale de manière assez conséquente et les empêchent d'avancer sérieusement sur le dossier Kanté et d'autres. Seul hic, les trois éléments - sous contrats jusqu'en juin 2022 et estimés respectivement à 15 M€, 15 M€ et 30 M€ - ne déchaînent pas forcément les passions... Le Bayern n'a ainsi pas souhaité conserver Perisic, alors que l'AS Monaco a fait machine arrière pour Brozovic. Le compte à rebours est lancé.