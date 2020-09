Monaco tente le coup pour Marcelo Brozovic

Florentino Luis (Benfica), Wendel (Sporting CP)... L'AS Monaco multiplie les pistes dans l'entrejeu ces derniers jours, au Portugal, mais pas que. La Gazzetta dello Sport explique en effet ce mercredi que le club de la Principauté tente désormais sa chance dans le dossier Marcelo Brozovic (27 ans).

Les Rouge-et-Blanc ont pris la température au sujet du milieu de terrain international croate (53 sélections, 6 buts). Et si on n'en sait pas beaucoup plus sur cette approche, si ce n'est qu'elle est jugée timide par le quotidien au papier rose, on apprend en revanche que l'Inter ne serait absolument pas fermé à la négociation.

L'Inter ouvre la porte

Le vice-champion du monde 2018 sort d'une saison accomplie dans le cœur du jeu nerazzurro (32 apparitions en Serie A, 3 buts), mais pourtant, Antonio Conte lui préfère Radja Naiggolan, de retour de prêt de Cagliari, et cible toujours N'Golo Kanté (Chelsea) et Arturo Vidal (FC Barcelone). La Gazza l'assure, le natif de Zagreb fait partie de la liste des 7 indésirables du coach transalpin.

L'ASM parviendra-t-elle à profiter de cette position plutôt étonnante des Lombards ? La question est posée. La Gazzetta explique en effet que, pour l'heure, peu d'autres courtisans sont venus frapper à la porte. Une chose semble en tout cas sûre, Niko Kovac a prévu de muscler son entrejeu d'ici le 5 octobre !