Barça-PSG : la réaction dépitée de Frenkie de Jong

Le PSG l’a fait ! Les hommes de Luis Enrique ont réussi à s’imposer en terres barcelonaises, s’imposant sur lee score de 4-1 sur la pelouse du Barça. Un ticket pour les demies obtenu avec brio, bien aidé, il faut le dire, par l’expulsion de Ronald Araujo en première période. Après la rencontre, Frenkie de Jong s’est exprimé devant les caméras de Movistar.

« On a marqué le 1-0, on avait un avantage important, mais en Europe quand tu joues autant de temps à 10, surtout contre le PSG, tu souffres. On a essayé mais on n’a pas pu. Je n’ai pas vu les images de l’expulsion, je ne peux rien dire, mais je pense que le contrôle de Barcola était un peu long et allait dans les mains du gardien. C’est ma sensation. On a tout essayé, on s’est battu, mais ça n’a pas été possible, c’est un coup dur, on était convaincu qu’on pouvait passer, il faut se relever et retenter la saison prochaine », a expliqué le Néerlandais, très touché.