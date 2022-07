Barça : Xavi absent du voyage pour Miami

Alors que le FC Barcelone vient de communiquer le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour la tournée américaine, lors de laquelle les Blaugranas joueront quatre rencontres amicales face à l'Inter Miami (20.07), le Real Madrid (24.07), la Juventus (27.07) et les New York Red Bulls (31.07), El Chiringuito indique, ce samedi, que l'entraîneur des Culés ne sera, pour l'instant, pas du voyage avec le club barcelonais.

En cause ? Des raisons administratives et plus précisément un problème lié au passeport du technicien espagnol. En tant que coach d'Al Sadd, il s'est rendu plusieurs fois en Iran et a donc besoin d'un permis spécial pour entrer aux États-Unis. Il doit attendre jusqu'à lundi. Un contretemps pour la formation catalane, toute proche de s'offrir Robert Lewandowski.