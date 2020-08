Europa League : l'équipe de la compétition dévoilée, avec le FC Séville bien représenté

Les deux plus grandes compétitions européennes de club se sont terminées. Si la Ligue des Champions s'est conclue par une victoire finale du Bayern Munich contre le PSG (1-0), la Ligue Europa a elle couronné le FC Séville, tombeur de l'Inter (3-2). Avec un format inédit, les Andalous sont allés chercher la sixième C3 de leur histoire. Le collectif a été au rendez-vous et a été sur-représenté dans une liste désignée des 23 meilleurs joueurs de la compétition.

Ainsi, l'UEFA a sélectionné 8 Sévillans parmi les 23, dont Lucas Ocampos, Sergio Reguilon ou Jules Koundé. Deuxième équipe la plus représentée dans cette sélection, le finaliste intériste, avec 6 joueurs. On retrouve donc le duo Lukaku-Lautaro Martinez avec Niccolo Barella, Stefan de Vrij, Marcelo Brozović et Samir Handanovic. La petite surprise de cette liste reste Karl-Johan Johnsson, le gardien de Copenhague, sûrement récompensé de sa prestation XXL en quarts de finale contre Manchester United.

La sélection complète :