Euro 2024 : Fabian Ruiz explique sa métamorphose avec l’Espagne

Mais qu’arrive-t-il à Fabian Ruiz ? Capable du meilleur comme du pire avec le Paris Saint-Germain, le milieu de 28 ans a parfois agacé les supporters parisiens cette saison. Pour autant, depuis qu’il a enfilé la tunique de l’Espagne lors de cet Euro, l’ancien du Napoli est tout simplement rayonnant. Auteur d’une nouvelle grande performance ce dimanche soir face à la Géorgie (4-1), il a inscrit son deuxième but dans la compétition après avoir réalisé une partition XXL.

Interrogé à l’issue de la rencontre par BeIN Sports, Fabian Ruiz a expliqué pourquoi il se sent mieux avec la Roja qu’avec le PSG : «on est content, on savait que ça allait être difficile, c’est une équipe qui se bat, qui court, ils attendaient ce contre mais on a su réagir, on est heureux et maintenant, on va jouer une grosse équipe. Je suis très bien avec l’Espagne, je me sens plus fort, je me sens bien ici, libre sur le terrain. L’Allemagne ? Ça va être difficile, mais j’y crois.»