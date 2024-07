Mondial 2030 : les 11 stades choisis par l’Espagne connus

Pays hôte de la Coupe du monde 2030, avec le Portugal et le Maroc, l’Espagne aurait déjà entamé les préparations pour accueillir le Mondial. D’après les informations de Mundo Deportivo, le Conseil supérieur des Sports espagnols (CSD) aurait choisi une liste de 11 stades qui accueilleront les matchs de cette 24ᵉ édition : le Spotify Camp Nou (Barcelone), Santiago Bernabéu (Madrid), le Cívitas Metropolitano (Madrid), le Stage Front Stadium (Barcelone), le stade de la Grande Canarie (Las Palmas), la Rosaleda (Málaga), le stade olympique (Séville), San Mamés (Bilbao), le stade d’Anoeta (Saint-Sébastien), le stade de la Romareda (Saragosse) et le stade de Riazor (La Corogne). À noter qu’une réflexion est en cours pour ajouter deux autres stades : Mestalla (Valence) et Balaídos (Vigo).

La suite après cette publicité

Cette Coupe du monde sera inédite dans l’histoire de la compétition. Pour fêter les 100 ans de la première édition, la FIFA a annoncé, en octobre dernier, que les trois premiers matchs d’ouverture se dérouleront dans trois villes d’Amérique du Sud : Asunción (Paraguay), Buenos Aires (Argentine) et Montevideo (Uruguay).