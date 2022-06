Un milieu suisse débarque à Ajaccio

L'AC Ajaccio continue de se montrer actif sur le marché des transferts pour son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Après les arrivées des expérimentés Thomas Mangani (Angers SCO) et Romain Hamouma (AS Saint-Etienne), le club corse a décidé de piocher en dehors de l'Hexagone, plus précisément de l'autre côté du lac Léman.

En effet, l'ACA a officialisé l'arrivée du milieu de terrain italo-suisse Kevin Spadanuda en provenance du FC Aarau, pensionnaire de la Challenge League (D2 suisse), et ce pour les trois prochaines années. «C’est un milieu latéral, dévoreur d’espaces, il peut évoluer à droite comme à gauche. C’est un joueur avec de l’abnégation comme on aime à l’AC Ajaccio. C’est également un profil de buteur. Kevin a réalisé une excellente saison. C’est un profil sur lequel je crois énormément. Beaucoup de clubs de première division en Suisse le convoitait. Très heureux qu’il nous rejoigne», a déclaré le coordinateur sportif du promu Johan Cavalli.