Droits TV : beIN Sports lance une procédure contre Canal+

Depuis plusieurs semaines, la question taraude l'esprit de tous : qui diffusera la première journée de Ligue 1 ? Si le groupe Amazon a dévoilé ce mercredi 14 juillet les contours de son offre et ainsi levé certains flous sur la reprise des championnats français, la lutte ne fait que commencer entre ses deux historiques prédécesseurs (Canal+ et beIN Sports). Frustré par l'arrivée soudaine du géant du numérique et échaudé par le fiasco Mediapro, Canal+ considère depuis surpayer le lot 3 acquis par le groupe qatarien (et sous licencié à la chaîne cryptée) lors de l'appel d'offres de mai 2018 (332 M€ annuel pour deux matches par journée).

La suite après cette publicité

Aux origines de la discorde

Face à cette présumée injustice, Canal+ a alors décidé dernièrement de se retirer purement et simplement de la Ligue 1 en tentant par tous les recours de se défaire de ce contrat passé avec beIN Sports. Un coup de pression sur la Ligue de football professionnel qui n'a pas eu le succès escompté et qui n'a finalement pas été accompagnée et soutenue par la chaîne qatarie, pourtant son plus fidèle allié ces dernières années. Un désaveu non digéré poussant alors le groupe présidé par Maxime Saada à stopper définitivement sa collaboration avec beIN depuis. Un conflit entrainant même dernièrement la LFP à préparer sa riposte contre les deux parties sur le terrain judiciaire.

Une alliance définitivement consumée

Et si la chaîne cryptée se refuse toujours de payer ce lot 3 trop onéreux à ses yeux, beIN Sports ne l'entend pas de cette oreille. Face aux véhémences de C+ ayant récemment informé la LFP de sa décision de rompre le contrat de sous-distribution, le média qatari a décidé ce jeudi de contre-attaquer. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs réunions se sont ainsi enchaînées toute la journée à BeIN Media Group. À l'issue de ces discussions, beIN a alors fait savoir, ce jeudi, qu'elle allait officiellement saisir le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obliger la chaîne cryptée de passer à la caisse pour ce lot 3 (rencontre du samedi 17h et du dimanche 21h). Une requête acceptée par l'institution puisqu'une audience se tiendra mardi prochain.

À moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 1, prévue le 8 août prochain, l'idée d'une procédure d'urgence semble évidemment légitime, qui plus est avec l'échéance du premier versement, fixée au 5 août. Une décision devrait d'ailleurs être rendue la semaine prochaine. Toujours selon les informations livrées par RMC Sport, une source proche du média qatari affirme d'ailleurs être : « confiante à 100%. C’est un moyen de nous protéger dans cette situation de chaos. » Si l'issue reste incertaine et que le flou semble à son paroxysme, le désamour entre les deux anciens alliés est quant à lui bien net. Un marasme qui n'empêche cependant pas beIN Sports, Canal+ (et Free) de se rejoindre sur l'idée d'un potentiel abus de position dominante de la Ligue. Une guerre sans fin...