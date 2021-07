Droits TV : c'est la guerre entre Canal + et beIN Sports !

Mais qui diffusera la première rencontre de la première journée de Ligue 1 ? La question est entière à ce jour. Canal +, qui devait la retransmettre, a officiellement fait savoir à la Ligue de Football Professionnel qu'elle se désengageait de son contrat de sous-distribution auprès de beIN Sports, également prévenu de ses intentions par courrier.

Selon L'Équipe, les deux diffuseurs, autrefois alliés, ne semblent plus sur la même longueur d'onde. La chaîne cryptée considère surpayer le lot acquis par le groupe qatarien lors de l'appel d'offres de mai 2018 au regard du fiasco Mediapro. Elle tente tous les recours possible pour se défaire du contrat passé avec beIN pour diffuser deux affiches de Ligue 1 par journée. Jusque-là sans succès.

Avis divergents

C+ regrette par ailleurs que beIN ne l'ait pas accompagné dans ses recours et ne conteste pas la valeur du lot sur lequel ils font affaire. Ces divergences ont donc poussé le groupe présidé par Maxime Saada à décider de stopper purement et simplement sa collaboration avec beIN, qui, s'il regrette évidemment d'avoir acquis si chèrement ce lot, se retrouve au milieu d'un conflit d'intérêts évident.

Nasser Al-Khelaïfi est à la fois dirigeant du l'entreprise de médias et président du Paris SG... Le torchon brûle entre les deux associés d'antan. Et au milieu, la LFP, qui a opté pour l'arrivée d'un troisième larron avec Amazon lors de son dernier appel d'offres, se prépare à attaquer les deux parties sur le terrain judiciaire. En attendant, on ne sait toujours pas qui diffusera le début de la L1...