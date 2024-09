OM : premières communions entre Adrien Rabiot et les supporters marseillais

C’est désormais chose faite. Adrien Rabiot, sans club depuis son départ de la Juventus, il y a trois mois, est arrivé à Marseille où il va passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Accueilli par sous les chants de plus de 500 supporters marseillais, qui sont venus à l’aéroport Marignane pour l’occasion, le joueur n’a pas caché sa joie. «On m’a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m’attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur» explique le milieu de terrain.

Echarpe autour du cou, Rabiot a également livré ses premières impressions après avoir chanté avec les supporters «Qui ne saute pas n’est pas marseillais» ou encore le traditionnel «Aux Armes» : «C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça, voir tous les gens qui sont là et contents, ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner». Une communion entre le néo-marseillais et les supporters, qui ne semble pas prête de s’arrêter.