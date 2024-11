PSG : Achraf Hakimi est-il le meilleur latéral droit au monde ?

«Si vous dites que c’est le meilleur latéral droit, moi je vous dis que je n’ai jamais rencontré un meilleur latéral droit que lui». Voici ce que déclarait dernièrement Luis Enrique au sujet d’Achraf Hakimi. Des mots forts, qui plus est au regard du vécu de l’entraîneur ibérique, passé par le FC Barcelone et la sélection espagnole où il aura notamment côtoyé les brillants Dani Alves et Carvajal. Difficile, pour autant, de ne pas s’incliner devant le début de saison réalisé par l’international marocain (82 sélections, 10 buts) sous le maillot parisien. Sur la lancée de son exercice 2023-2024 et plus globalement depuis son arrivée dans la capitale française, le natif de Madrid enchaîne, en effet, les prestations majuscules.

Un changement de statut…

Pilier essentiel des Rouge et Bleu (13 titularisations en 15 matches), promu vice-capitaine derrière l’indétrônable Marquinhos et leader à part entière dans le vestiaire, le droitier d’1m81 brille surtout par son rendement sur les terrains, et ce quel que soit le contexte. Dans les soirées tempétueuses, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’érige ainsi comme le capitaine d’un navire chancelant. Le PSV Eindhoven peut en témoigner. Dans les nuits plus enchantées, le numéro 2 des champions de France en titre apporte alors sa pierre à l’édifice. Avec rage, détermination et grinta. Une régularité bluffante se traduisant par une efficacité offensive redoutable (2 buts, 3 passes décisives) associée à une rigueur défensive accentuée.

«Il se découvre en tant que joueur et en tant qu’homme. Il est sur cette voie. Malgré sa jeunesse, il a beaucoup d’expérience, et il doit être une référence sur et en dehors du terrain. Pour ça, il ne faut pas que des mots, mais tu dois le démontrer par les actes et il est dans cet aspect-là. Je le sens mieux par rapport à l’an dernier», avouait, à ce titre, Luis Enrique indiquant, par ailleurs, une énorme marge de progression et un gros potentiel pour celui qui vient de fêter ses 26 printemps. Salué par ses pairs, encensé par son entraîneur, rarement décrié par les observateurs, Hakimi met finalement tout le monde d’accord. Une impression visuelle largement confirmée en chiffres. Dans un rôle assez hybride - conséquence directe des prérogatives tactiques de son entraîneur - l’ex-Merengue apporte, tout d’abord, sa solidité défensive.

Des statistiques déroutantes à tous les niveaux

La donne est simple : toutes compétitions confondues, le piston parisien totalise, aujourd’hui, 77 ballons récupérés, 15 interceptions, 65 duels remportés sur 123 disputés, soit près de 53% de réussite (52,85), et 21 tacles réussis sur 28 tentatives (75% de réussite). Des statistiques flatteuses venant s’ajouter à son impact indéniable dans l’entrejeu lorsqu’il vient apporter le surnombre. Et que dire du secteur offensif… Juste techniquement (847 passes réussies sur 930 transmissions, soit un total de 91,08% de passes complétées), percutant et omniprésent dans les derniers mètres, Hakimi ne cesse de déséquilibrer les défenses adverses, revêtant finalement le rôle de facteur X du collectif francilien. Fort d’une très belle complicité avec Ousmane Dembélé, le taulier des Lions de l’Atlas est par ailleurs le deuxième défenseur/piston parmi le top 5 européen à avoir distillé le plus de dernières passes avant un tir (27, juste derrière les 35 d’Alex Grimaldo).

Une implication de tous les instants récompensée de trois offrandes depuis la reprise. Mais ce n’est pas tout. Si Hakimi est actuellement le joueur de Ligue 1 à avoir réussi le plus de dernières passes dans le jeu (26), il brille aussi par son impact offensif les soirs d’Europe. Fort de 18 centres réussis dans le jeu - soit autant qu’un certain Vinicius Jr et cinq de moins que Maximilian Mittelstädt, arrière gauche du VfB Stuttgart - le Marocain est également le Parisien présentant le plus haut pourcentage de passes réussies vers le dernier tiers en C1 (92%). Remarquable dans tous les secteurs avec le PSG, celui qui vient de prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029, peut enfin se targuer de performances plus qu’abouties sous les couleurs de la sélection dirigée par Walid Regragui.

Hakimi 30 ans après Weah ?

Capitaine des Rouge et Vert, Hakimi aura ainsi été l’un des grands artisans du parcours parfait réalisé par les siens lors des qualifications à la CAN 2025. Un tournoi continental qui se déroulera, au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et que le protégé de Luis Enrique débutera, peut-être, dans la peau du tout nouveau Ballon d’or africain, décerné le 16 décembre prochain à Marrakech lors de la cérémonie des CAF Awards 2024. Finaliste aux côtés de Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns), Simon Adingra (Côte d’Ivoire/Brighton & Hove Albion), Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund) et Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta Bergame), Hakimi dispose, en effet, de nombreux arguments pour décrocher cette prestigieuse récompense individuelle.

En attendant de connaître l’identité de l’heureux élu, le joueur formé au Real Madrid - qui pourrait devenir le deuxième Parisien à remporter ce trophée après George Weah en 1994 - s’impose, quoi qu’il en soit, comme l’une des principales références à son poste. Au point d’en faire le meilleur latéral/piston droit du monde à l’heure actuelle ? «Je ne sais pas si c’est le premier, le deuxième, le troisième ou le millième (dans la hiérarchie à son poste, ndlr). Cela ne m’intéresse pas beaucoup mais mon idée correspond complètement à ses caractéristiques. Il est vrai qu’il gagne en envergure dans le vestiaire, sur l’aspect humain. Il est très important aussi en équipe nationale. C’est un leader positif avec une capacité physique spectaculaire, je veux voir ces leaders à l’entraînement et sur les terrains», préférait noter Luis Enrique.

Difficile, en effet, d’affirmer une telle suprématie au regard des performances tout aussi étincelantes réalisées par Jules Koundé avec le FC Barcelone (1 réalisation, 4 assists), Óscar Mingueza du côté du Celta de Vigo (2 buts, 5 passes décisives et rappelé avec la Roja), Jeremie Frimpong au Bayer Leverkusen (1 but, 6 offrandes) ou encore Trent Alexander-Arnold, maillon essentiel du collectif impressionnant des Reds, leaders de Premier League. Une chose est sûre, avant de recevoir Toulouse, ce samedi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, et à quelques jours d’un déplacement ô combien important en Bavière pour y défier le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, en tête du classement, peut aujourd’hui s’appuyer sur un Achraf Hakimi éblouissant et sûrement pas encore au sommet de son art…