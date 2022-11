Ligue des Champions : l'équipe type de la 6e journée

La suite après cette publicité

Cette 6e journée de Ligue des Champions a encore une fois régalé avec des rebondissements tous plus fous les uns que les autres. Si certaines équipes ont assuré la qualification à la dernière journée à l'image de l'AC Milan (4-0 vs Salzbourg), d'autres ont vu leur rêve de première place s'effondrer. C'est bien sûr le cas du PSG qui, malgré sa victoire face à la Juventus (2-1), termine deuxième derrière Benfica qui a écrasé le Maccabi Haïfa (6-1), et qui passe donc devant grâce à un nombre de buts marqués à l'extérieur plus important que le club français (9 contre 6). Et dans les matches sans enjeu, le Bayern a dominé l'Inter (2-0) tandis que Manchester City a terminé sur une bonne note avec sa victoire face à Séville (3-1).

Dans les buts de notre onze type, on retrouve l'expérimenté Simon Mignolet. Dans la rencontre opposant le Club Bruges au Bayern Leverkusen, l'ancien gardien de Liverpool a littéralement dégoûté les attaquants allemands en enchaînant les parades spectaculaires. Si son équipe a préservé le 0-0, c'est surtout grâce à lui puisqu'il a réalisé 5 arrêts et a logiquement terminé homme du match. Au poste de latéral droit, place à la jeunesse avec le tout jeune Rico Lewis. Le latéral droit de 17 ans a profité du turnover de Pep Guardiola pour disputer son premier match de Ligue des Champions avec Manchester City. Résultat, une belle activité sur son couloir droit et un but, celui de l'égalisation. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la C1 à marquer pour son premier match dépassant... Karim Benzema. La charnière centrale est composée de Benjamin Pavard et António Silva. Le Français, en difficulté depuis quelques semaines, a retrouvé une place de titulaire mardi en tant que défenseur central. Un poste qu'il maîtrise mieux et qui lui permet de s'épanouir sur le terrain. Bon dans les duels, il a aussi ouvert le score face à l'Inter. Avec lui, le jeune défenseur portugais de Benfica qui a livré une prestation XXL au cœur de la défense. Excellent dans sa relance, très bon dans son positionnement, il a montré qu'il avait tout d'un grand défenseur. Enfin à gauche, on retrouve Ben Chilwell. L'international anglais a été très actif sur son couloir lors de la victoire de Chelsea face à Zagreb en créant énormément d'espaces et en étant toujours juste techniquement. Malheureusement, il a quitté ses partenaires dans le temps additionnel après une blessure qui pourrait lui faire manquer le Mondial...

Une attaque 100% française

Dans notre milieu à trois qui est logiquement porté vers l'offensive, on retrouve l'homme à tout faire du Real Madrid : Federico Valverde. Le milieu uruguayen enchaîne les prestations monstrueuses ces derniers temps et continue d'être indiscutable chez les Merengues. Dans la large victoire de son équipe face au Celtic, il a encore démontré sa large palette technique et tactique. En défense, en attaque, sur les couloirs, bref Valverde a fait du Valverde et a encore marqué d'une grosse frappe dont il a le secret désormais. En parlant de grosse frappe, João Mario fait aussi partie de notre onze type. Le milieu portugais, précieux avec Benfica face à Haïfa, a envoyé les siens en tête du groupe H avec une sublime frappe dans les dernières secondes de la rencontre. Enfin pour épauler ces deux joueurs, c'est Dusan Tadic que nous avons choisi. Le milieu de terrain serbe a été décisif lors de la victoire des siens face aux Rangers. Passeur décisif, il a surtout été un véritable poison pour la défense adverse en étant dans tous les bons coups et en se baladant techniquement pendant tout le match.

Devant, c'est une attaque 100% française qui est présente dans notre équipe type. En soutien des attaquants, on retrouve Christopher Nkunku. Le joueur de Leipzig confirme sa très bonne saison dernière en continuant sur sa lancée. Encore buteur ce mercredi, il a également délivré une passe décisive et participe au 4e but de son équipe. Encore un match plein. On peut dire la même chose de l'inépuisable Olivier Giroud. Son équipe devait absolument s'imposer pour se qualifier en 8e, et elle a évidemment pu compter sur le Français pour répondre présent. Auteur d'un doublé, il a en plus offert un but à Krunic et a confirmé qu'il était un joueur définitivement à part. Et pour l'accompagner dans cette attaque : Kylian Mbappé. Le Bondynois a sauvé à lui seul le PSG face à la Juventus. Homme du match, il s'est distingué par une passe décisive précise pour Nuno Mendes mais surtout par son but magnifique où il humilie tout seul la défense italienne avant de tromper d'une belle frappe Wojciech Szczęsny. Mais dans notre onze, on aurait également pu citer Choupo-Moting buteur face à l'Inter et très bon avec le Bayern, Mehdi Taremi encore décisif avec Porto ou même Mohamed Simakan passeur décisif avec Leipzig et Alexander Bah, qui a offert deux buts à Benfica.