CAN : deux absences de taille en défense pour la Guinée

Alors que la liste de la sélection guinéenne a été dévoilée mardi dernier, le sélectionneur Kaba Diawara doit déjà gérer deux absences sur blessure. En effet, les deux défenseurs Antoine Conté (Universitatea Craivo, Roumanie) et Florentin Pogba (FC Sochaux-Montbéliard) ne devraient pas faire le déplacement au Cameroun pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022.

«Le joueur du FC Sochaux est victime d'une blessure au genou droit et à la cheville gauche, peut-on lire dans le communiqué de la Féguifoot. Le retour à la compétition de Florentin Pogba est prévu à la fin du mois de janvier 2022. Antoine Conté ne disputera pas non plus la CAN avec la Guinée. Le joueur qui se remet d'une blessure, s'est entretenu avec le sélectionneur. Il estimait (...) qu'il était préférable de renoncer à honorer sa première sélection sans avoir la certitude de pouvoir tout donner pour son pays.»