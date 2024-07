Le PSG est en train de boucler le départ de Xavi Simons !

Xavi Simons et le Paris Saint-Germain, une relation qui a souvent été particulière. Arrivé librement à l’été 2019 en provenance du FC Barcelone, le milieu offensif néerlandais avait terminé sa formation du côté du club francilien. Découvrant l’équipe première, il disposait d’un faible temps de jeu et partait libre à l’été 2022 en direction du PSV Eindhoven. Une nouvelle aventure probante puisqu’il a tout simplement explosé sous la tunique des Boeren. Le PSG a pu en profiter grâce à une clause insérée au moment de son départ et Xavi Simons est revenu dans la capitale française contre 4 millions d’euros. Un retour de courte durée pour lui puisqu’il avait été directement prêté au RB Leipzig, où sa saison a été exceptionnelle (10 buts et 15 offrandes en 43 rencontres).

Alors qu’on attendait son retour au Paris Saint-Germain, lui qui a un contrat courant jusqu’en juin 2027, Xavi Simons a rapidement témoigné son envie de repartir pour avoir un temps de jeu conséquent. Le demi-finaliste de l’Euro 2024 avait alors deux options devant lui, le Bayern Munich et le RB Leipzig. Finalement, ce sont bien les Saxons qui ont su prendre l’avantage dans ce dossier puisque Xavi Simons a apprécié son prêt de la saison dernière et voulait conserver une certaine continuité. Poussant pour que cette opération se fasse, le RB Leipzig a mis toutes ses chances de son côté pour y parvenir.

Le PSG et Leipzig finalisent le dossier

«Pour l’instant, je ne peux pas promettre que Xavi reprendra l’entraînement après la tournée américaine à Leipzig. Mais je peux vous promettre que nous aurons tout fait pour qu’il reste à Leipzig» lâchait d’ailleurs hier le président Johann Plenge à Kicker. Cela semble avoir eu son petit effet. En effet, Sky Sports Germany annonce ce lundi que Xavi Simons a définitivement pris sa décision et veut absolument continuer sa carrière du côté de Leipzig. Une tendance qui s’était dessinée sur les derniers jours. Face à la volonté du joueur, le Paris Saint-Germain négocie actuellement avec le RB Leipzig sur les conditions de ce transfert.

Ainsi, on se dirige vers un nouveau prêt de Xavi Simons en Allemagne jusqu’à la fin de la saison et une prolongation d’un an de Xavi Simons au Paris Saint-Germain pourrait avoir lieu. Il ne reste qu’à se mettre d’accord sur les derniers détails pour les deux clubs. Autre conséquence de ce dossier, le Bayern Munich va intensifier désormais ses efforts sur Désiré Doué afin de le faire venir de Rennes. Ce ne sera pas évident encore une fois pour les Bavarois. En effet, ils doivent composer avec la concurrence du … Paris Saint-Germain pour le milieu offensif français.