Le message d’Al-Hilal après la grave blessure de Neymar

Touché avec le Brésil durant cette trêve internationale, Neymar inquiétait tous ses fans et les supporters d’Al-Hilal aussi. Car sa blessure semblait très grave. Et cela n’a pas loupé. En effet, ce mercredi, dans un communiqué, la fédération brésilienne a annoncé que le numéro 10 auriverde souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou et son ménisque est aussi touché. Un drame pour le joueur qui va donc manquer toute la saison.

Après cette annonce, son club saoudien a également confirmé la nouvelle ajoutant un petit message de soutien. «Les examens médicaux ont révélé que le joueur #كبير_آسيا Neymar Jr. a subi une déchirure du ligament croisé et du cartilage. Il sera opéré ultérieurement et un programme de traitement sera déterminé pour la durée après l’opération. Reviens plus fort.»