La sortie lapidaire de Kylian Mbappé sur son avenir au PSG !

Une lettre envoyée, un tremblement de terre provoqué. C’est dans ce contexte que Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, se présentait, ce jeudi, face aux journalistes avant une rencontre importante pour les Bleus contre Gibraltar, dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024. En conférence de presse, le Bondynois a bien tenté d’axer les questions sur le match, mais forcément nos confrères étaient d’humeur à pousser l’attaquant parisien dans ses retranchements.

Kylian Mbappé dément (encore) un départ du PSG !

Après avoir annoncé, via une lettre envoyée au PSG, qu’il ne lèverait pas l’année supplémentaire dans son contrat, Mbappé a forcément relancé le débat autour de son avenir. Déjà tout proche de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, l’ancien Monégasque avait finalement décidé de prolonger son aventure dans la Ville Lumière. Pour autant, avec ce courrier, KM7 se retrouvera libre de tout contrat en juin 2024 et pourrait s’engager avec le club qu’il souhaite dès le mois de janvier de cette même année.

Lassé par cette situation oppressante, le champion de France en titre, qui ne compte pas voir son joyau partir libre, pourrait malgré tout décider de le vendre dès cet été ! Interrogé à ce sujet, l’intéressé a pourtant martelé son envie : «j’ai déjà répondu à cette question, mon objectif est de continuer au club, rester au PSG est ma seule option, je suis pressé de débuter la préparation et j’espère que les prochaines questions seront portées sur le match car on a un match éliminatoire pour l’Euro 2024 et je suis le capitaine de l’équipe de France».

Les rumeurs ? KM7 n’en a que faire !

Relancé sur le timing du courrier envoyé au PSG, Mbappé a par ailleurs confirmé que cette lettre «n’a pas été envoyée pendant le rassemblement, mais avant», ajoutant : «il n’y a pas grand-chose qui me choque, je le répète, j’aimerais que les questions soient portées sur le match de demain. Je ne pensais pas qu’une lettre tuait quelqu’un ou offensait quelqu’un après les réactions ça m’importe peu». Lapidaire dans ses réponses, parfois dérouté par l’insistance des journalistes, Mbappé a finalement terminé sa sortie médiatique par un message musclé.

«Pourquoi aller au terme de mon contrat ? Il n’y a pas à expliquer, les gens peuvent parler, ils n’ont pas tous les tenants et aboutissants. Je pense qu’il n’y a pas à expliquer, ils peuvent être dans l’incompréhension, quand je regardais le football dès mon plus jeune âge, il y a certaines choses que je ne comprenais pas, dans la vie il y a plein de choses qu’on ne comprend pas, je suis triste pour eux, mais tant pis pour eux, je sais ce que je fais et je sais ce que je dis, c’est le principal». À bon entendeur !