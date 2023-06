C’était dans l’air depuis maintenant plusieurs semaines, c’est désormais officiel ! Le Trophée des champions entre le PSG et Toulouse n’aura pas lieu cet été en Thaïlande, comme l’a confirmé Vincent Labrune, le président de la LFP lors d’un entretien accordé à L’Equipe. Alors que la rencontre opposant le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France devait avoir lieu le 5 août prochain à Bangkok, elle a finalement été annulée en raison de la défection de l’organisateur thaïlandais, le groupe Fresh Air Festiva.

«En effet, il n’aura pas lieu cet été en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de la volonté de la Ligue. Mais c’est finalement un mal pour un bien. Cela va nous permettre de le déplacer à une date plus favorable, début janvier. Pour le lieu, on est en train de travailler sur trois options, toutes à l’étranger», a notamment confié Vincent Labrune. Le président de la LFP a également annoncé que la rencontre entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France aura lieu en janvier 2024.

