Bastia, Migouel Alfarela : « j’espère que mon président va trouver un accord avec le Legia »

Fer de lance de l’attaquant bastiaise la saison dernière avec 12 buts et 2 passes décisives en 37 journées, Migouel Alfarela pourrait voguer vers de nouveaux horizons dans les prochaines semaines. Sous contrat avec le SC Bastia jusqu’en juin 2025, l’attaquant français de 26 ans, arrivé sur l’île de beauté en juillet 2022, est, aujourd’hui, disposé à relever un nouveau défi. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que l’ancien buteur du Paris FC ou encore d’Annecy était dans le viseur du Legia Varsovie, troisième d’Ekstraklasa lors du dernier exercice et qualifié pour la Ligue Europa l’an prochain. Contacté par nos soins, le natif de Montivilliers est d’ailleurs revenu sur sa situation personnelle, à l’heure où Bastia a repoussé une première offre pour son protégé. L’occasion pour le numéro 10 du SCB de réaffirmer sa volonté d’écrire une nouvelle page de sa carrière. «J’ai envie de découvrir autre chose, que ce soit sur le plan sportif mais aussi humain. Le Legia joue l’Europe aussi, ça rentre forcément dans ma réflexion, c’est un rêve de gosse de jouer l’Europe, c’est un club international. Voilà, aujourd’hui, j’ai tout donné pour le Sporting et j’aimerais passer un nouveau cap dans ma carrière», nous a notamment confié l’avant-centre formé au HAC avant de revenir sur son passage en Corse.

«Je suis en fin de contrat en janvier prochain, j’ai fait deux très belles saisons ici, je ne retiens que du positif, ça m’a beaucoup aidé, je me suis marié ici, je suis devenu un autre homme, j’ai connu que des personnes magnifiques ici, je pense que j’ai donné toute la force que j’avais à donner pour le club en les maintenant en Ligue 2. Je sors d’une saison révélation à titre personnel, avec 12 buts et aujourd’hui, j’ai un accord de principe pour partir et j’espère que le président (Claude Ferrandi, ndlr) va trouver un accord avec le Legia pour faciliter l’opération. De mon côté, le projet du Legia m’attire vraiment et maintenant les deux clubs doivent trouver un terrain d’entente pour boucler le deal». Pour conclure, le franco-portugais d’1m73 a également tenu à adresser un message fort aux pensionnaires du stade Armand-Cesari. «J’aimerais aussi remercier tout le club, les supporters, qui m’ont soutenu pendant ces deux dernières années, le président qui a toujours été là pour moi. Une chose est sûre, si je venais à partir dans les jours à venir, je reviendrai sur cette île pour le Sporting car ça restera toujours un club important dans ma trajectoire». En quête d’un nouveau défi du côté de Varsovie, Migouel Alfarela attend désormais le feu vert de sa direction…