Monaco : la réaction à chaud de Niko Kovac

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions après une victoire contre le Sparta Prague au Stade Louis-II (3-1), l'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac, s'est exprimé à l'issue de la rencontre. «Les premières minutes n'étaient pas satisfaisantes. Après, on est entré dans notre match et on a fait ce que j'attendais. C'est vrai que l'était du terrain était compliqué, dans le sud en ce moment, il y a de l'humidité. Mais on est monté en puissance et il faut que l'on continue comme ça», a-t-il expliqué au micro de Canal +.

Pour une place en Ligue des Champions, l'ASM devra affronter le Shakhtar Donetsk, vainqueur de Genk. «Le Shakhtar est un adversaire coriace, mais on va jouer notre chance a fond. Ils ont battu deux fois le Real Madrid (l'an dernier, en phase de groupes de Ligue des Champions) mais on est préparé pour ça», a ajouté le manager allemand. Les Ukrainiens sont prévenus.