Reims : Rennes revient à la charge pour Azor Matusiwa

Nemanja Matic est toujours un joueur du Stade Rennais, mais le club breton s’active en coulisses pour le remplacer, bien conscient que le Serbe ne veut plus rejouer pour les Rouge et Noir. Ces derniers jours, plusieurs pistes ont d’ailleurs été évoquées : Lucas Tousart (Union Berlin), Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk), Pierre Lees-Melou (Brest) et Azor Matusiwa (Reims).

Selon nos informations, ça bouge pas mal concernant le dernier nom évoqué. Pilier de l’équipe entraînée par Will Still, le Batave de 25 ans est une cible chère. Sous contrat jusqu’en 2027, Matusiwa a été recruté en 2021 pour 4 M€, mais les Rémois en veulent au moins le triple aujourd’hui. Et nous pouvons vous affirmer qu’après une première approche, Rennes va revenir à la charge avec une deuxième proposition. De son côté, Reims est finalement ouvert à son départ et la porte sera grande ouverte à Matusiwa si le SRFC y met le prix.