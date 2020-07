Mediapro en passe de s'allier avec Netflix !

Devant lancer sa chaîne Téléfoot le 17 août prochain, Mediapro s'affaire à régler les derniers détails. Après son accord avec TF1, le groupe espagnol s'est mis d'accord avec RMC Sport pour diffuser la Ligue des Champions lors de la saison prochaine. En discussion avec Facebook pour une diffusion sur le réseau social, Mediapro est tout proche de s'associer à un autre géant américain. D'après les informations de L'Équipe, Mediapro se serait mis d'accord avec le service de vidéo à la demande Netflix.

Un gros coup qui, s'il venait à se confirmer, prendrait effet pour la période 2020-2024. L'offre de la future chaîne Téléfoot pourra ainsi coupler son offre avec celle de Netflix. Le futur diffuseur de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue des Champions (la saison prochaine uniquement) et de la Ligue Europa a décidé de frapper fort. À savoir, une offre légèrement inférieure à 30 euros pour bénéficier de Netflix et Téléfoot. Sachant que le prix de Netflix est de 11,99€ par mois et que celui de Téléfoot sera de 25,90€ mensuel, cela reviendrait à bénéficier de Netflix pour 4 euros par mois maximum pour les futurs acquéreurs de ce pack.

Celui-ci serait géré par le groupe espagnol Mediapro qui reversera sa part dans les abonnements à Netflix. Voulant également se rapprocher d'autres opérateurs après SFR (Bouygues Telecom, Orange et/ou Free), Mediapro continue de s'armer. Le groupe visant 3,5 millions d'abonnés à moyen terme et ayant dépensé 1 milliard d'euros en droits TV, il est tout à fait normal de le voir s'affairer ainsi. Cette nouvelle offre qui sera proposée par Mediapro n'est pas sans rappeler ce que fait le rival Canal + qui propose également Netflix dans ses abonnements. La guerre des diffuseurs est en train de s'intensifier sur le sol français.