Droits TV : accord avec Facebook pour la chaîne Téléfoot ?

On ne sait toujours pas la date de lancement de la chaîne de Mediapro, Téléfoot. Le groupe audiovisuel détenteur des droits de la Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'en 2024, devrait communiquer rapidement sur le sujet. En parallèle, la direction de Mediapro cherche toujours à obtenir un accord avec les opérateurs pour la distribution de la chaîne Téléfoot. Si de ce côté, les choses avancent doucement, un accord aurait été trouvé avec Facebook.

Selon les informations de l'Equipe, les deux groupes auraient scellé un accord, ce qui constituerait une grande première entre un GAFA et une chaîne de télévision payante. Un terrain d'entente entre les deux parties rendu possible grâce à Peter Hutton responsable des droits sportifs de Facebook et ancien patron d'Eurosport International et Julien Bergeaud chargé de la distribution de Téléfoot chez Mediapro et ancien directeur général d'Eurosport France. En revanche, on ne connait pas encore les contours de cet accord qui pourrait révolutionner la diffusion du sport en France.