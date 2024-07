L’AS Monaco s’offre Lamine Camara

Plutôt timide sur le marché des transferts, l’AS Monaco a pour l’instant enrôlé George Ilenikhena en provenance d’Antwerp pour pallier l’échec de Georges Mikautadze. Mais dans le sens des départs, celui de Wissam Ben Yedder a été officialisé, alors que Youssouf Fofana est également favori pour quitter le club monégasque. «Il a fait une très bonne saison, probablement sa meilleure saison à l’AS Monaco. Il fait probablement partie des joueurs que nous sommes prêts à vendre. Nous verrons les opportunités dont il dispose. Il est encore trop tôt pour prendre une décision», expliquait le directeur général du club, Tiago Scuro, en mai dernier.

De plus, nous vous avions révélé que l’AS Monaco avait trouvé un accord avec Al-Sadd pour le transfert de Mohamed Camara. Le transfert du milieu de terrain est bouclé et va rapporter 20 M€ au club de la Principauté. L’ASM devait alors s’activer pour enrôler un nouvel élément fort dans l’entre-jeu et s’était jeté sur Lamine Camara (20 ans). Comme nous l’avons également annoncé, Monaco et Metz étaient proches d’un accord total pour le transfert du milieu de terrain de Metz. Une transaction est estimée à 13,5 millions d’euros avec des bonus supplémentaires.

Un transfert à 13,5 M€

Et sa venue est maintenant actée à l’AS Monaco, qui vient de l’officialiser via une vidéo sur laquelle le joueur prend la parole, publiée sur les réseaux sociaux du club : « Salut, c’est Lamine Camara, je suis très fier de signer à l’AS Monaco. Daghe Munegu». Un joli coup pour les Monégasques, et la troisième recrue estivale si on pren en compte l’option d’achat levée pour Kehrer.

Arrivé au FC Metz en février 2023, alors que les Grenats étaient en Ligue 2, l’un des grands espoirs africains de 20 ans, qui est déjà international sénégalais (10 capes), s’est révélé en Ligue 1 la saison dernière et a disputé 32 matchs, pour un but inscrit et cinq passes décisives. Un solide renfort pour Adi Hütter, qui disputera une saison pleine puisque le club sera engagé en Ligue 1, en Coupe de France, jouera le Trophée des Champions et sera de retour pour disputer le nouveau format de la Ligue des Champions.