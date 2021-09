Le cas Griezmann, le départ de Messi, la recrue surprise Luuk De Jong : les vérités de Joan Laporta

Joan Laporta avait avoué qu’il ne s’attendait pas à voir un FC Barcelone en aussi piteux état lorsqu’il est revenu au pouvoir. Confronté à la grave crise financière de l’institution blaugrana, le dirigeant espagnol a dû prendre des mesures fortes pour stopper l’hémorragie. Ainsi, après avoir misé sur des recrues libres de tout contrat (Memphis Depay, Sergio Agûero, Éric Garcia entre autres), le Barça a dû laisser filer le joyau de la couronne catalane, Lionel Messi. Idem pour Antoine Griezmann, renvoyé à l’Atlético de Madrid. Autant d’événements qui ont rendu ce mercato estival 2021 inoubliable pour les supporters blaugranas.

La suite après cette publicité

Invité dans l’émission Onze, diffusée sur Esport 3, Joan Laporta en a donc profité pour se justifier. Et encore une fois, sur le cas Messi. « Ce qu’il s’est passé avec Messi a été expliqué. Ce sont des données objectives. On nous a mis sous pression avec cette histoire de "ou vous signez l’accord avec CVC ou sinon c’est le fair-play financier". Nous n’avions pas de marge de manœuvre. Il y avait un préaccord (entre LaLiga et CVC) et nous étions pieds et poings liés. Il y a eu plusieurs accords et LaLiga avait l’air de les accepter et, puis, ils ont dit que ça ne se fera pas sans l’accord avec CVC. Nous ne voyions pas ce que ça allait améliorer donc nous avons mis fin à cette situation ».

Et si certains pensent qu’un départ anticipé d’Antoine Griezmann aurait pu changer la donne, ils se trompent. « Même sans Griezmann et même avec la baisse de salaire des capitaines, nous n’aurions pas pu garder Messi. Mais c’est important d’avoir baissé la masse salariale parce que la saison prochaine, nous pourrons être ambitieux. » Autre sujet chaud, le cas Griezmann. Depuis 2019, le Français ne s’est jamais senti à l’aise en Catalogne. Et quand son retour à l’Atlético a été officialisé, le champion du monde 2018 a rapidement annoncé qu’il « revenait à la maison ».

Griezmann n’était pas fait pour le Barça

Et pour la première fois, un dirigeant du Barça a avoué publiquement que le natif de Mâcon n’a jamais été Barça compatible. « Il n’a jamais eu une attitude critiquable. C’est un grand joueur. Il n’était pas fait pour notre système, mais il a toujours eu une bonne attitude. Footballistiquement, ce n’était pas un joueur dont nous avions besoin. Il aurait pu donner plus. La seule clause de son option d’achat, c’est qu’il doit jouer 50% des matches pour lesquels il est disponible. »

Enfin, pour ceux qui se demandent pourquoi le Barça a choisi de se séparer de Griezmann le 31 août au soir pour prendre l’attaquant sévillan Luuk De Jong en prêt, Laporta a une réponse. « C’est un Hollandais. Même Johan (Cruyff) avait des solutions qui n’avaient rien à voir avec son modèle et sa philosophie de jeu. Un joueur comme ça peut t’aider par moment. Il fixe les défenses, il fait le pressing. Ça me rappelle l’époque de la Dream Team avec Julio Salinas. » Mais pas sûr que cela suffise pour convaincre les fans du Barça.