OM : le point médical pour le déplacement à Nice

Samedi (17 heures), l'Olympique de Marseille se déplace à l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice. Une rencontre comptant pour la 30ème journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a évoqué les absences pour ce déplacement périlleux.

« Hormis Rongier et Amavi qui sont encore blessés et Kamara suspendu, tout le monde est disponible pour le match de Nice, » a ainsi précisé le technicien argentin. Valentin Rongier souffre encore du talon et Jordan Amavi ressent une gêne au mollet.