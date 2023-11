Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec la grosse surprise Warren Zaïre-Emery

Didier Deschamps occupe le terrain médiatique. Hier, le sélectionneur de l’équipe de France a répondu aux lecteurs de Nice-Matin. L’occasion pour lui d’évoquer son avenir. Le champion du monde 98 a avoué qu’il ne serait pas contre prendre à nouveau les commandes d’un club un jour. Plus tard, il a poussé un coup de gueule concernant le Ballon d’Or 2023 au micro de beIN Sports. Pour lui, Kylian Mbappé (24 ans) aurait mérité de le remporter. Ce jeudi, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille était attendu par les journalistes dans un exercice qu’il maîtrise à la perfection.

En effet, depuis le siège de la Fédération Française de Football, DD a dévoilé la liste des Bleus retenus pour affronter Gibraltar le samedi 18 novembre à 20h45 à l’Allianz Riviera de Nice et pour défier ensuite la Grèce le mardi 21 novembre à 20h45 à l’Opap Arena d’Athènes. Deux rencontres comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne. Leaders invaincus du groupe B avec 6 victoires en 6 matches, les Tricolores veulent poursuivre sur leur lancée. Pour y parvenir, Deschamps a sélectionné 23 joueurs ce jeudi.

Grande première pour la pépite Zaïre-Emery

Sans surprise, plusieurs cadres sont bien au rendez-vous à l’image du capitaine Kylian Mbappé et du vice-capitaine Antoine Griezmann, en pleine forme en ce moment. Même chose pour les trois gardiens habituels, à savoir Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Areola. En défense, Deschamps doit faire sans Benjamin Pavard, victime d’une luxation du genou gauche avec l’Inter Milan. DD a fait confiance à Jonathan Clauss. En revanche, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano, blessés lors du dernier rassemblement, sont de retour. Ce n’est pas le cas d’Axel Disasi.

Aurélien Tchouameni, titulaire en force mais blessé, manque aussi à l’appel. Pour compenser son absence, Deschamps a décidé de sélectionner Warren Zaïre-Emery pour la première fois. Prometteur sous le maillot du PSG, le milieu de 17 ans, préféré à un N’Golo Kanté, faisait le bonheur de Thierry Henry et des Bleuets, dont il est le capitaine. Il poursuit donc son ascension fulgurante avec une première convocation avec l’équipe de France A. Il est accompagné d’Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana et Boubacar Kamara. Devant, le staff des Bleus continue de faire confiance à Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui vivent des débuts très compliqués au PSG.

La liste de l’équipe de France

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (OM), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Jean-Clair Todibo (Nice), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter Milan)