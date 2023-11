Ballon d’Or 2023 : le coup de gueule phénoménal de Deschamps sur les votes

Troisième du classement du Ballon d’Or 2023 derrière Erling Haaland et Lionel Messi, Kylian Mbappé a obtenu son meilleur classement. Pourtant, le joueur du Paris Saint-Germain avait la tête des mauvais jours quand il a assisté à la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet. Et selon Didier Deschamps, l’attaquant avait de quoi faire la moue.

« Il aurait mérité de le gagner. Qu’il soit troisième, c’est une déception. Après, ce sont des votes de journalistes du monde entier. Je ne dis pas que Messi ne l’a pas mérité et que Haaland ne l’aurait pas mérité. Il est jeune, mais avec ce qu’il a réalisé, il aurait mérité. Je n’ai pas à le consoler. Il est déçu. Après, les votes… Ce sont des votes qui viennent d’un peu partout. J’étais pour le moins surpris, voire même un peu plus du vote de certains. Ne pas mettre Mbappé dans les cinq premiers, c’est vraiment… Je ne vais pas utiliser le terme malhonnêteté, mais on n’en est pas loin quand même », a-t-il déclaré à beIN Sports.