Man City : le régime alimentaire dingue d'Erling Haaland

Après les fameuses lasagnes préparées par son père avant chaque match à domicile, il y a désormais autre chose pour comprendre les performances exceptionnelles de Erling Haaland. C'est dans son documentaire Haaland : The Big Decision qu'on a appris qu'il mangeait du coeur et du foie. Un régime à 6000 calories par jour pour le Norvégien de 22 ans qui a inscrit 20 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues. « Vous (les autres personnes) ne mangez pas cela, mais je suis soucieux de prendre soin de mon corps. Je pense que manger des aliments de qualité, aussi locaux que possible, est le plus important. » comme rapporte le Daily Mail.

Ce documentaire révèle également que l'avant centre de Manchester City ne boit que de l'eau à travers un système de filtre complexe :« J'ai aussi commencé à filtrer un peu mon eau. Je pense que cela peut avoir de grands avantages pour mon corps ». Il regarde le soleil dés qu'il se lève : « La première chose que je fais le matin est d'avoir un peu de soleil dans les yeux ».

