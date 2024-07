Le Real Madrid prend enfin une grosse décision avec Ferland Mendy

Mine de rien, Ferland Mendy était peut-être le joueur madrilène qui avait le plus à prouver cette saison. Dans un effectif où l’énorme majorité des joueurs avaient déjà fait leurs preuves, le Français n’avait pas encore totalement convaincu tout le monde du côté de la capitale espagnole. Sans pour autant être critiqué ou méprisé par l’opinion publique merengue, le joueur arrivé en 2019 n’était pas forcément vu comme un joueur capable d’évoluer au meilleur niveau, et certains estimaient même qu’il était un peu le maillon faible de l’équipe.

La suite après cette publicité

C’était surtout son apport offensif qui était un peu remis en question, plus que ses qualités défensives qui étaient déjà avérées. Mais cette saison, l’ancien du Havre et de l’Olympique de Marseille a fait mentir tout le monde. Alors que Fran Garcia a été recruté pour apporter de la concurrence et que l’ombre d’Alphonso Davies planait déjà au-dessus de sa tête, il a sorti une superbe saison, étant indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti, et désormais, aux yeux des fans et des journalistes.

À lire

Liga : Florentino Pérez pousse pour virer Javier Tebas

Aucune hésitation d’un côté comme de l’autre

Une saison référence qui a dissipé les doutes autour de lui, et qui va lui permettre d’obtenir une jolie récompense. Comme l’indique le quotidien Marca, sa prolongation de contrat devrait être actée dans les jours à venir. C’était une des priorités fixées par Carlo Ancelotti à la direction, et aux yeux du staff, il est même le meilleur latéral du monde sur le plan défensif. Le joueur lui a aussitôt été réceptif lorsque les premiers contacts ont eu lieu il y a quelques semaines, ignorant de belles propositions saoudiennes notamment.

La suite après cette publicité

Il faut dire que celui dont le bail expire en 2025 se sent très bien à Madrid, toujours selon le média. Il est très apprécié dans le vestiaire, et il se sent aussi considéré à sa juste valeur par sa direction. Ceci n’écarte pas définitivement l’option Davies, mais sauf catastrophe ou baisse de niveau drastique, Ferland Mendy est parti pour être le titulaire sur le côté gauche de la défense madrilène pour des années encore…