Xavi pointe du doigt les manquements du Barça

Ce samedi après-midi le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Grenade pour le compte de la 20e journée de Liga. Xavi, l'entraineur blaugrana a aligné une équipe composée de nombreux jeunes, et de Dani Alves, le joueur le plus vieux de l'histoire du Barça, face à l'équipe Andalouse. Accroché dans les derniers instants par l'équipe entrainé par Robert Moreno, l'ancien milieu de terrain s'est plaint des manques de son équipe qu'il pointe du doigt.

«Nous avons manqué de profondeur. Et nous y avons travaillé dur», constate l'ancien numéro 6, avant d'enchainer :« En première mi-temps, nous avons lutté et nous avons manqué de cette profondeur. Et, une fois de plus, il s'est passé la même chose qu'à Pampelune. Nous devions avoir le ballon et nous en avons perdu certains bêtement». Des erreurs qui se répètent, tout sauf une coïncidence pour le champion du monde 2010 : « Ce sont nos erreurs. Nous aurions dû tuer le match à l'avance. Nous devons générer davantage d'occasions. C'est notre faute. Nous devons faire notre autocritique.». On sent chez lui un sentiment d'impuissance : «Nous avons essayé des choses sur le terrain sans jamais y arriver. Je pars en colère et bouleversé. L'expulsion a déterminé l'issue du match, c'est clair. Mais ce sont nos erreurs, j'insiste. Peut-être le manque d'expérience des jeunes joueurs... Mais nous devons être patients, c'est difficile pour nous..».