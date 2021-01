Le touchant message d'adieu de Kostas Mitroglou à l'OM

Il aura finalement été un transfert raté mais Kostas Mitroglou s'en va sans amertume de l'OM. Alors qu'il avait été mis au placard depuis un moment, le Grec a trouvé un accord avec la direction marseillaise pour mettre fin à son contrat, à six mois de son terme. Il va pouvoir rejoindre l'Aris Salonique où son futur président l'attend avec impatience. Malgré son faible rendement avec le club de la cité phocéenne, son transfert onéreux (15 M€) et les moqueries dont il a parfois fait l'objet, l'attaquant a laissé un message sympathique à l'égard de son ancien employeur et des supporters.

«Un chapitre de plus de ma carrière est arrivé à son terme, avec beaucoup de beaux mais aussi des moments difficiles. Je voudrais remercier la ville de Marseille de m’avoir adopté et accueilli si chaleureusement, et aussi les supporters pour leur soutien. J’ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France, avec beaucoup d’exigences. C’est pour cela que, malgré les dures critiques que j’ai parfois reçues, je n’ai jamais réagi et j’ai continué à travailler dur tous les jours pour prouver ma valeur. J’aurais aimé qu’on gagne la Ligue Europa (en 2018) et qu’on ramène ce titre à Marseille. Du fond de mon cœur, merci pour tout. Continuez d’aimer le club de cette façon unique. Je souhaite au club un énorme succès dans le futur. Allez l’OM.»