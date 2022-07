Maroc : un contrat de 3 ans pour Walid Regragui

«Quand vous gagner la Ligue des champions et la Botola et que vous luttez pour la qualification pour la demi-finale de la Coupe du Trône, il faut se rendre à l’évidence qu’il sera très difficile de rééditer ce parcours la saison prochaine. Il est dans l’intérêt du Wydad qu’il y ait un nouvel entraîneur pour donner un nouvel élan. Et comme je l’ai toujours dit le Wydad est plus grand que Regragui», déclarait Walid Regragui au média marocain Arryadia. Des mots forts qui laissent présager un départ du Wydad Casablanca en fin de saison.

La suite après cette publicité

Une saison ponctuée de succès. Vainqueur de la Ligue des Champions Africaine, leader en championnat et toujours en lice pour remporter la Coupe du Trône, Regragui n'en finit plus d'impressionner. Selon nos informations, la FRMF voudrait lui offrir un contrat de trois ans pour prendre la tête de la sélection. Une belle récompense pour l'entraîneur de 46 ans qui n'a cessé de gravir les échelons depuis ses débuts sur un banc.