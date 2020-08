Mercato : Villarreal veut offrir une sacrée équipe à Unai Emery

Unai Emery démarrera la saison à venir sur le banc de touche de Villarreal. À la quête d'un entraîneur prestigieux et potentiellement capable de faire franchir un nouveau palier à leur club, les dirigeants du Sous-Marin Jaune ont misé sur le Basque, et ce alors que l'entraîneur en place Javi Calleja avait bien terminé la saison, menant l'équipe à la cinquième place. Après des échecs à Paris et Arsenal, l'ancien de Séville aura donc l'occasion de refaire ses preuves dans un contexte un peu moins oppressant médiatiquement, et un effectif un peu plus modulable.

La suite après cette publicité

Et dans les bureaux, on voit en tout cas les choses en grand et on souhaite construire un bel effectif. Si Emery va retrouver de nombreux joueurs qu'il connaît déjà d'expériences passées comme Paco Alcacer, Alberto Moreno ou Vicente Iborra, les dirigeants de Villarreal souhaitent enrôler Dani Parejo. Taulier de Valence depuis des années déjà, le milieu de terrain de 31 ans a de grandes chances de partir, alors que les dirigeants ches veulent faire du ménage dans le vestiaire. Le créateur de 31 ans souhaite reste en Liga, et le tacticien basque espère bien l'avoir sous ses ordres. Les pensionnaires de Mestalla pourraient en plus accepter de s'en débarrasser pour un montant inférieur aux 10 millions d'euros... De quoi régler le chantier du remplaçant de Santi Cazorla, la pièce maîtresse de l'équipe la saison dernière.

Passer devant le voisin de Valence

Et le natif de Coslada n'est pas le seul joueur de Valence qui risque de finir chez le rival puisque Francis Coquelin est aussi sur le départ. Les négociations entre les deux clubs ont déjà commencé, et ça discute d'un transfert qui pourrait rapidement se conclure selon diverses publications ibériques. Lundi soir, Onda Cero dévoilait aussi que le cinquième de la dernière édition de la Liga est en pole position pour Takefusa Kubo, la pépite nippone du Real Madrid qui devrait encore être prêté après un premier exercice en Liga plus que réussi à Mallorca. C'est Unai Emery qui aurait demandé à son président Fernando Roig de s'offrir l'ancien de La Masia, qui sera vraisemblablement prêté pour un an.

Oscar Rodriguez, autre joueur du Real Madrid qui a brillé cette saison lors de son prêt à Leganés, va vraisemblablement aussi devenir joueur de Villarreal dans les prochains jours. Le milieu offensif de 22 ans était aussi très convoité dans le haut du tableau de la Liga, mais c'est l'équipe de l'Estadio de la Ceramica qui va rafler la mise. Il faudra encore gérer le cas d'André-Frank Zambo-Anguissa, prêté par Fulham, et avec qui les Jaunes négocient pour que ce prêt se transforme en transfert définitif. De joli noms qui viendraient s'ajouter à un effectif assez qualitatif, où on retrouve, entre autres, Gerard Moreno, Paco Alcacer, Pau Torres, Samu Chukwueze ou Manu Trigueros, et il ne devrait pas y avoir énormément de départs. Unai Emery aura donc de quoi faire, et Villarreal a toutes les cartes en main pour finir, une nouvelle fois, devant Valence...