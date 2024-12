Manchester City : pourquoi Pep Guardiola veut recruter Paul Pogba

La nouvelle est tombée dans la soirée de samedi, et a clairement fait l’effet d’une bombe. Selon The Independent, Manchester City songe à enrôler Paul Pogba, qui pourra rejouer dès le mois de mars suite à sa suspension pour dopage. Un possible gros coup pour les Cityzens, actuellement à la dérive, sur une dynamique particulièrement négative, et qui veulent doubler d’autres gros clubs susceptibles de passer à l’action pour le milieu de terrain tricolore.

Il se dit cependant, dans le même temps, que l’ancien de Manchester United et de la Juventus n’est pas spécialement tenté par le challenge cityzen, préférant démarrer une nouvelle aventure en Italie ou en Espagne. Quoi qu’il en soit, dans l’attente de voir si La Pioche change d’avis ou trouve un point de chute dans les prochaines semaines, le Daily Mail nous dévoile les raisons qui poussent Pep Guardiola à tenter le coup.

Le remplaçant de Rodri ?

Le journal, qui confirme notamment que Pogba n’a pas spécialement envie de retourner en Premier League, révèle que Guardiola cherche des joueurs qui peuvent avoir un impact immédiat sur son équipe. Il souhaite notamment un joueur capable de couvrir le départ de Rodri, et Pogba, même s’il a un profil différent, est ce joueur d’expérience capable de fluidifier le jeu et de répondre présent dans les matchs à enjeu.

Les solutions utilisées jusqu’ici, comme Matheus Nunes ou Mateo Kovacic, n’ont pas totalement convaincu le tacticien catalan, qui voit en Pogba une solution crédible à ses problèmes dans l’entrejeu. Manchester City et l’ancien du Barça vont donc devoir se montrer convaincants, ou se tourner vers d’autres pistes, comme Martin Zubimendi (Real Sociedad). Affaire à suivre…