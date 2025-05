Manchester City annonce 3 départs

Le mercato se rapproche et les clubs sont déjà à l’affût. C’est le cas de Manchester City, qui veut recruter en priorité le milieu de terrain de l’AC Milan Tijjani Reijnders. Les Anglais doivent aussi compenser certains départs comme celui de Kevin De Bruyne et certainement celui à venir de Jack Grealish, qui n’entre plus dans les plans de Pep Guardiola. Mais il n’y a pas que du côté des joueurs qu’il y a du mouvement.

Ce mercredi, les Anglais ont annoncé plusieurs départs dans le staff. «Les entraîneurs adjoints Juanma Lillo et Inigo Dominguez vont quitter Manchester City à la fin de leur contrat. Carlos Vicens quitte aussi le club pour devenir entraîneur du SC Braga. Tout le monde à Manchester City leur souhaite le meilleur et les remercie pour leurs contributions.» L’heure est aux changements à City !