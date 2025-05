FC Barcelone : Raphinha vide son sac

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Raphinha a très certainement produit la meilleure saison de sa carrière. Les premiers pas du Brésilien en Catalogne ont pourtant été très compliqués. Peu décisif, le gaucher se voyait très souvent cité dans les rubriques mercato, tant son apport aux Blaugranas était faible. Mais depuis août dernier, le joueur de 28 ans s’est métamorphosé. Il incarne, aux côtés de Lamine Yamal, le visage de l’attaque de l’équipe d’Hansi Flick, à tel point que certains le voient comme un potentiel Ballon d’Or. Le principal intéressé est en tout cas revenu sur ses moments compliqués.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Raphinha a accepté de parler de ses moments difficiles depuis son arrivée au Barça. Et l’ancien de Leeds semble avoir souffert : « depuis mon arrivée, à chaque mercato, il y avait des rumeurs disant que je partais, que je n’étais pas à la hauteur pour ce club. Mais je connais mes capacités. Je ne suis pas ici grâce à un cadeau de quelqu’un. Je suis ici grâce à mon travail, à ce que j’ai fait dans d’autres clubs et avec la sélection. Ce n’est pas un problème de niveau. Mais je suis au Barça, un grand club, un club exigeant, et si tu ne donnes pas ce que les gens attendent, il est normal d’être critiqué : qu’on dise qu’il vaut mieux que tu partes, que tu n’as pas le niveau pour porter ce maillot… Mais je savais ce que je pouvais apporter à ce club. Je savais que si je travaillais et que les résultats arrivaient, l’opinion des gens changerait. Et c’est ce qui s’est passé ». Une chose est sûre : ces critiques ne devraient pas revenir de sitôt.