Coupe du Roi : un derby sévillan en huitièmes, le Real s'en sort bien

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Roi avait lieu vendredi, en Espagne et de belles affiches sont à prévoir. La plus séduisante d'entre elles est sans doute du côté de l'Andalousie où le Bétis et le Séville FC s'affronteront dans un derby qui s'annonce d'ores et déjà électrique.

Pour le reste, l'Atlético de Madrid, large vainqueur du Rayo Majadahonda jeudi soir (5-0) aura fort à faire contre la Real Sociedad, qui plus est à l'extérieur. Tirage tout aussi délicat pour le FC Barcelone, difficilement qualifié aux dépens de Linares, qui ira à San Mamés pour y défier l'Athletic Bilbao. Sort bien plus favorable, en revanche, pour le Real Madrid qui jouera Elche, actuellement classé 17e de Liga. A noter que les rencontres de ces huitièmes de finale auront lieu le week-end du 15-16 janvier.